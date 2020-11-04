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Богдан сумнівається, чи варто було йому вмовляти Зеленського йти в президенти

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Богдан сумнівається, чи варто було йому вмовляти Зеленського йти в президенти
Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан вже не впевнений в тому, чи варто було Володимиру Зеленському ставати президентом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП "Андрій Богдан: Вони шукають, де був системний збій на виборах. Ребята, системний збій - це ви".

"Не знаю (довга пауза). Зараз уже не знаю. Зараз мені Вову вже жалко, ну реально", - сказав Богдан, відповідаючи на запитання чи став би він, з огляду на нинішню ситуацію, підштовхувати Зеленського до президентства.

На думку Богдана, у випадку із Зеленським має місце "боротьба розуму і самозадоволення".

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"Він вибрав цю теплу ванну, відсутність оцих подразників. Оце моментальне, коли тобі дають теплу ванну, ти в неї залазиш – і класно.

Але вона дуже швидко вистигає, вона тобі вже не комфортна, тобі мокро, в тебе шкіра набрякла, ти би вже і виліз – але вже всьо! Вже "прієхалі". Уже не вилізеш", - вважає ексглава ОП.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    зачем пиарят этого Бурята?!.. я лично знаком с Богданом с 2005 года.. это редкостная коррумпированная мразь, с моральными вывихами и огромным комплексом неполноценности, который он компенсирует дорогими игрушками..
    и когда, я услышал в апреле 2019 года слова Богдана о том, что он "Пришел менять систему".. Это циничная тупая ложь!.. Циничная!!!
    ничего другого, как брать взятки и давать взятки, Богдан не умеет..
  • Старый зольдат
    Ну, Андруша, ты же на этом не хило бабла рубанул, так, что не криви своей паскудной душонкой.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    "борьба разума и самоудовлетворения"

    Самоудоветворятся мог бы и среди своих, квартальных.
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