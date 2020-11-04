Україні сьогодні "не потрібно озброюватися до зубів, щоб зупинити ворога", необхідно просто змусити РФ залишити Донбас, - Кравчук
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це в інтерв'ю експослу США в Україні, директору Євразійського центру Атлантичної ради Джону Гербсту заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, відповідаючи на запитання, що Америка має зробити зараз, щоб допомогти Україні.
"У цьому є два аспекти. Це могло просто допомогти Україні. Мовляв, перший варіант: Америка сконцентрувала (свої зусилля) і допомагає Україні, але цим не допомагає вирішити конфлікт. Другий варіант: Америка допомагає Україні в більш широкому сенсі, але вона також відіграє провідну роль у здійсненні тиску на Росію", - зазначив Кравчук.
За його словами, сьогодні Україні "не потрібно озброюватися до зубів, щоб зупинити ворога".
"Нам потрібно змусити ворога залишити Донбас. Щоб вони просто пішли. Нехай Росія - її озброєння, її війська, її спецпризначенці - залишить Донбас. І тоді ми подбаємо про все, ми знайдемо рішення, як я вже сказав, ми реалізуємо відповідно до закону особливості місцевого самоврядування, ми надамо цим людям більш широкі права, ширшу економічну свободу, можливо, ми навіть подумаємо про створення для цих регіонів особливої економічної зони", - пояснив Кравчук.
Він наголосив - необхідно, щоб Росія припинила допомагати "як прямим, так і гібридним способом, в організації війни проти України".
"Таким чином, для мене допомога з боку Сполучених Штатів означатиме мобілізацію міжнародної спільноти для чинення тиску на Росію і надання не тільки військової, але насамперед економічної допомоги Україні", - наголосив Кравчук.
Нагадаємо, 21 жовтня Кравчук заявив, що питання реінтеграції Донбасу комплексне і передбачає чотири етапи.