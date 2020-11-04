Twitter і Facebook позначили повідомлення Трампа про "велику перемогу" як неправдиві
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Адміністраціі соцмереж позначили повідомлення, в яких президент США Дональд Трамп заявляє, що у нього збираються вкрасти "велику перемогу", як неправдиві.
Про це йдеться в повідомленнях адміністрацій Facebook і Twitter, розміщених поруч із постами Трампа, інформує Цензор.НЕТ.
"Остаточні результати можуть відрізнятися від початкового підрахунку голосів, оскільки підрахунок бюлетенів буде тривати протягом декількох днів або тижнів", - сказано в повідомленні, яке адміністрація Facebook прикріпила до декількох останніх постів президента США.
Twitter взагалі приховав твіт Трампа, щоб побачити його, потрібно додатково натиснути на додаткову кнопку.
"Певний або весь контент, поширений у цьому твітер-повідомленні, є сумнівним або може вводити в оману щодо виборів та інших суспільних процесів", - сказано в повідомленні Twitter.