11-річний школяр "замінував" школу в Кривому Розі. Відкрито кримінальне провадження, до відповідальності притягнуть батьків

Школяр повідомив про закладену вибухівку в приміщенні навчального закладу в Довгинцівському районі м. Кривий Ріг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"3 листопада на лінію "102" надійшло повідомлення про можливий вибух у приміщенні школи. На місце події прибули правоохоронці, вибухотехніки та кінологи. В результаті огляду будівлі та прилеглої території вибухонебезпечних предметів виявлено не було", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці встановили особу порушника, ним виявився учень 4-го класу. Під час огляду у нього вилучили телефон, з якого надійшло повідомлення про мінування.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

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Щодо батьків правоохоронцями буде складено адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Правоохоронці нагадують: за неправдиві повідомлення про замінування передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до шести років. За подібні вчинки дітей до відповідальності буде притягнуто їхніх батьків.