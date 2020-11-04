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У Зеленського маса відкладених проблем, щодо яких потрібно ухвалювати рішення. Він цього не робить, - Богдан

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У Зеленського маса відкладених проблем, щодо яких потрібно ухвалювати рішення. Він цього не робить, - Богдан
Конституційна криза в Україні стала результатом лише однієї відкладеної проблеми, яких у президента Зеленського накопичилося чимало.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УП заявив колишній глава Офісу президента Андрій Богдан.

"Конституційний Суд – це відкладена проблема. Він її не вирішив, він сказав: "та потом!". От бах, на – їж!

Верховна Рада – це відкладена проблема. Він її не вирішив. Бах! Ковід – це відкладена проблема, він її не вирішив. Кабмін, економіка – це відкладена проблема? Війна – це відкладена проблема? Тоді, коли ти сильний, ти мав прийняти рішення", - упевнений Богдан.

Ексглава ОП продовжив: "Візьми будь-яке міністерство - це проблема. Проблема на проблемі. Внутрішня управлінська вертикаль - це величезна проблема, правоохоронна система - величезна проблема".

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Богдан наголосив, що в Україні починається глобальна деградація правоохоронних органів: "Знову така ситуація, коли вони не бояться, вони не просять, а вимагають".

"В нас біда на біді. Ти маєш приймати рішення. А він не приймає", - підсумував Богдан.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Щось активізувався шепелявий Бодя. До чого б це?
  • Маркиз
    У Зеленского масса отложенных проблем, по которым нужно принимать решения. Он этого не делает, - Богдан - Цензор.НЕТ 8498
  • Маркиз
    Выбираешь клоуна - готовься к цирку

    * Эмоции того, чьё положение обязывает быть хладнокровным.
    * Отсутствие системного мышления.
    * Броуновское движение в принятии решений.
    * Липовый диплом юриста.
    * Кадровый подбор методом случайного тыка или личной преданности.
    * Подмена стратегии развития государства мимолётным подыгрыванием группам олигархического влияния.
    * Сваливание причин каждого проёба на Порошенко.
    * Мгновенный ответ какому-то грёбаному Сарику и отсутствие реакции на многотысячные петиции собственного народа.
    * Трускавецкая подготовка исполнителей - как вершина профессионального мастерства исполнителей.
    * Полнейший ступор судебной реформы в течение полутора лет абсолютной моновласти.

    Это не конституционный кризис, это кризис выбора 2019-го года. Зреть нужно в корень. Нельзя вернуться в прошлое и изменить старт, но можно стартовать сейчас и изменить финиш. Даже когда глупцы слишком уверены в себе, а умные полны сомнений. Я не знаю, чем это всё закончится, но знаю, что многие поумнеют. Пусть очень-очень медленно, но поумнеют. Да, я оптимист.
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