В Україні зайнято 66,8% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: у 10 областях заповненість понад 70%. ІНФОГРАФІКА

Станом на 4 листопада жодна область України не відповідає всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у всіх регіонах України, крім Кіровоградської та Черкаської областей. Найвища заповненість лікарняних ліжок у Полтавській (90,5%), Житомирській (83,5%), Івано-Франківській (81,0%), Рівненській (79,4%) та Сумській (77,0%) областях

Загалом по Україні завантаженість ліжок становить 66,8%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві та всіх областях України, Найбільший рівень захворюваності зафіксовано у Чернівецькій (553,7), Хмельницькій (469,9) та Житомирській (462,4) областях.

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Вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.



