Трамп заявив про перемогу на виборах і звинуватив демократів у шахрайстві

Президент США Дональд Трамп заявив, що впевнений у своїй перемозі, звинуватив демократів у спробі вкрасти голоси і пообіцяв оскаржити результати виборів у Верховному Суді США.

Брифінг Трампа транслювався в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готувалися до великого святкування. Ми всі виграли. Результати сьогодні ввечері були феноменальними ... Чесно кажучи, ми все ж виграли ці вибори", - сказав Трамп.

Політик заявив про свою перемогу в штатах Флорида, Джорджія, Північна Кароліна та Огайо.

Також читайте: Twitter і Facebook позначили повідомлення Трампа про "велику перемогу" як неправдиві

При цьому Трамп звинуватив своїх опонентів на чолі з Джо Байденом у "шахрайстві". Він хоче зажадати зупинити підрахунок голосів поштою, щоб за ці три дні "випадково не знайшли голоси".

"Ми виграли в Техасі з перевагою 700 тисяч голосів, і вони навіть не включають це в підсумки. Ми всі вигравали. І раптово це було скасовано", - сказав Трамп.

Що саме мав на увазі президент США, невідомо, адже підрахунок голосів на виборах ще триває.

"Це шахрайство щодо народу США. Чесно кажучи, ми виграли ці вибори. Ми звернемося до Верховного Суду США", - додав Трамп.

Після Трампа виступив віцепрезидент Майк Пенс. Він був не настільки категоричний і заявив, що "ми на шляху до перемоги, і ми знову зробимо Америку великою".

Підрахунок голосів на виборах президента США триватиме ще як мінімум сьогодні цілий день.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори в США: Трамп скорочує розрив із Байденом, збільшуючи шанси на перемогу (оновлено)