Діти загиблих від COVID-19 медиків мають навчатися у вишах за державний рахунок, - доручення Зеленського
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.
Зокрема, за дорученням Глави держави вже готується законопроєкт, згідно з яким такі діти отримають розширені права пільгового вступу до закладів вищої освіти.
Передбачається, що діти медиків, у яких загинули один або обоє батьків, користуватимуться пільговими правилами вступу нарівні з абітурієнтами, один з батьків яких поліг у зоні проведення АТО/ООС або помер внаслідок хвороби чи каліцтва, зазнаних під час бойових дій на Донбасі. Такі абітурієнти матимуть декілька механізмів для отримання вищої освіти державним коштом.
З поширенням в Україні коронавірусної хвороби діти медичних працівників стали вразливішими. В умовах пандемії українські лікарі майже щодня стикаються з ризиками для свого здоров’я або навіть ідуть з життя. Їхні діти втрачають одного з батьків або залишаються круглими сиротами.
Нещодавно суспільство сколихнула історія 13-річного Антона Степченка з Таращі, що на Київщині. Його батько Валентин працював лікарем-анестезіологом у таращанській лікарні, а мати Галина була медсестрою в одній з амбулаторій міста. Вони захворіли на COVID-19 та померли від ускладнень майже одночасно в середині жовтня. Їхній син також захворів на коронавірус і перебував у лікарні.
Хлопчик залишився сиротою, і його взяла під опіку рідна тітка Галина.
З метою пришвидшення виплати матеріальної допомоги Антону ситуацію взяв під особистий контроль керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
"Медики сьогодні перебувають на передовій боротьби з поширенням коронавірусу в нашій країні. Як і наші військові на фронті, лікарі в прямому сенсі слова рятують життя громадян, інколи навіть ціною власного життя. І в них залишаються діти, які також потребують підтримки. Тому Українська держава стоятиме на захисті інтересів дітей медиків, які загинули внаслідок коронавірусної хвороби", – заявив Андрій Єрмак.
Вже 30 жовтня на рахунки для Антона надійшли страхові виплати відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб". Наразі переказано допомогу в розмірі 2 млн 364 тис. грн. Також найближчим часом надійде 439 тис. грн одноразової страхової виплати згідно із Законом "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Крім того, з 2 листопада Антону Степченку призначено щомісячну страхову виплату в розмірі 16 тис. грн. Антон як дитина-сирота має право на низку пільг, зокрема на щорічне безоплатне оздоровлення, забезпечення шкільною та спортивною формами, обідами на період навчання, безкоштовне відвідування кінотеатрів, музеїв, спортивних комплексів, на проїзд у міському громадському транспорті, вступ до закладів вищої освіти різних рівнів акредитації на пільгових умовах тощо.
Українська держава систематично дбає про посилення захисту дітей-сиріт. Зокрема, нещодавно ухвалено закон, згідно з яким соціальна допомога для таких дітей збільшується з двох до двох з половиною прожиткових мінімумів доходів громадян.