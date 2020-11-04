За добу у МВС виявили 415 нових випадків COVID-19, від ускладнень померли ще двоє співробітників

Станом на 4 листопада зафіксовано 415 нових випадків зараження COVID-19 серед правоохоронців, від ускладнень хвороби померли ще двоє співробітників МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

За добу найбільша кількість хворих на COVID-19 правоохоронців зареєстровано в Дніпропетровській області (41), у Хмельницькій області (+21) та у м.Києві (+53).

З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 14022 працівники МВС, одужали - 13068, померли - 37.

Медичну допомогу отримують всі підрозділи та навчальні заклади системи МВС і контактні особи, які спілкувалися з хворими.

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