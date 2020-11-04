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Від початку навчального року захворіли на COVID-19 5215 учнів і 10 552 вчителі, - Степанов

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Від початку навчального року захворіли на COVID-19 5215 учнів і 10 552 вчителі, - Степанов
З вересня на COVID-19 захворіли 5215 учнів - це 0,9% усіх учнів, а також 10 552 вчителі.

Такі дані озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в середу 4 листопада, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі від початку навчального року перенесли COVID-19 лише 0,9% учнів, що становить 5215 осіб. Від початку навчального року на COVID-19 захворіли 10 552 вчителі. Станом на зараз на дистанційному навчанні перебуває 912 навчальних закладів", - сказав Степанов.

"Відвідування закладів дошкільної, закладів загальної, середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти забороняється, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтами, у яких підтверджено COVID-19, є приблизно 50% осіб, що здобувають освіту, і персоналу закладу", - пояснив міністр.

Він також зазначив, що батьків не мають змушувати підписувати жодних довідок про згоду на те, що дитина може підхопити вірус у школі.

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"Це самодіяльність і такі згоди не передбачені жодним нормативним актом. Звертаю увагу батьків, що ніхто не може змусити вас підписувати такі інформаційні згоди", - додав Степанов.

Міністр ще раз наголосив про розподіл відповідальності: засновник (міська рада або ОТГ) відповідає за наявність у медичному пункті школи антисептиків, безконтактних термометрів, дезінфекторів та засобів індивідуального захисту; керівники навчальних закладів відповідають за організацію процесу (різний час початку і перерви, регулярна перевірка температури); батьки мають роз'яснювати дітям, що на уроці вони сидять без маски, а на перерві пересуваються в масках.

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Топ коментарі

  • Костянтин Залізняк
    КОВІДо розплідники...
  • dfasf sdfsdfs
    Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати. Ось лише деякі приклади по школах.
  • Софія Гетьман
    Треба терміново вводити карантин для освіти!!!
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