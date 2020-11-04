Нині в нас бюджетний дефіцит 200 млрд і зобов'язання за зовнішніми позиками. Залишок у скарбниці - 12 млрд, - Богдан

На останні 2 місяці цього року бюджетний дефіцит в Україні становить 200 млрд гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УП повідомив колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан.

"От зараз в нас бюджетний дефіцит 200 млрд. Це зараз ці гроші треба залучити і виплатити, це в основному капітальні, великі видатки на кінець року. Вони завжди так збираються, це загальна стандартна історія. Плюс до бюджетного дефіциту треба виплатити зовнішні запозичення… Ми маємо ці гроші піти і запозичити десь на ринку", - сказав Богдан.

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За його словами, загальна сума дефіциту становить приблизно 270 млрд і є два варіанти їх отримати.

"Це або зовні випустити євробонди, і от наше Міністерство фінансів пробувало робити. Але у них не вийшло. Гроші йому не дають на тих умовах, які воно пропонувало. Є інший варіант: на внутрішньому ринку випуск ОВДП. Мінфін оголошує конкурс і кожного вівторка запозичує всередині країни гривні чи валюту для фінансування бюджету. От в нас 2-3 дні тому був черговий конкурс. Їм треба мінімум за кожен аукціон до кінця року брати по 30 млрд гривень, щоб виконати запланований бюджет, - зазначає Богдан. - От вам звіт з останнього аукціону. Запозичили 400 млн із 30 млрд. В нас на єдиному казначейському рахунку – 12 млрд. Цього вистачить на тиждень! Все!"