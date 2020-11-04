Кількість хворих на COVID-19 в лавах ЗСУ знову зросла: за добу виявили 167 нових випадків, загалом хворіють 1,8 тис. осіб

Станом на 10.00 4 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1851 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування Медсил ЗСУ в Facebook.

За даними відомства, всього за час пандемії одужали - 4342 людини, летальних випадків - 17.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 354 людини. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція протягом найближчих трьох діб - 29 осіб.

За минулу добу зареєстровано 167 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

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З них в установах охорони здоров'я перебувають 22 людини, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 145.

"Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - сказано в повідомленні.