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226 депутатів, готових підтримати законопроєкт Зеленського про розпуск КС, знайдуться, - "слуга народу" Янченко

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226 депутатів, готових підтримати законопроєкт Зеленського про розпуск КС, знайдуться, - "слуга народу" Янченко
Верховна Рада зможе більшістю голосів підтримати президентський законопроєкт про розпуск чинного складу Конституційного Суду.

Про це журналістам сказала заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Галина Янченко перед початком пленарного засідання в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Те, щоб судді самостійно пішли у відставку, склали із себе повноваження, - це буде найкращий вихід. До речі, з такою пропозицією вчора звернувся до Конституційного Суду депутатський корпус: під заявою з проханням піти у відставку підписалися 226 депутатів. Дуже символічне число, яке також натякає, що, якщо не вирішиться у нормальний демократичний спосіб, то будуть вжиті інші заходи. Наприклад, знову ж таки, підтриманий президентський законопроєкт: 226 підписів є - 226 депутатів, які готові підтримати президентський законопроєкт, теж знайдуться", - зазначила Янченко.

Водночас на запитання, чи вдається таки налагодити комунікацію із суддями, політик уточнила, що це питання у процесі, а самі судді "налаштовані по-різному, різні судді так само по-різному оцінюють ситуацію, по-різному ставляться до самого рішення, яке було винесено, були й особливі думки, були й судді, які не підтримали таке рішення".

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Топ коментарі

  • Стрелок
    вот эти 226 вместе с вазелином и присядут по статье
  • Виктор Стеценко 216e0192
    226 депутатов, готовых поддержать законопроект Зеленского о роспуске КС, найдутся, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 214
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    226 депутатов, готовых поддержать законопроект Зеленского о роспуске КС, найдутся, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 9651 ВЕСНА ПРИЙДЕ ЗЕЛЕНЬ САДЖАТИ БУДУТЬ 226 депутатов, готовых поддержать законопроект Зеленского о роспуске КС, найдутся, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 9651
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