Рада суддів не змогла обговорити ситуацію з КСУ - не зібрався кворум
Про це повідомляє пресслужба Ради суддів, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 4 листопада 2020 року, Рада суддів України планувала провести позачергове засідання з тим, щоб висловити позицію суддівського самоврядування стосовно подій, які відбуваються навколо Конституційного Суду України. Засідання Ради не відбулося через відсутність кворуму", - йдеться в повідомленні.
У Раді суддів зазначили, що "окремі ЗМІ вже опублікували проєкт рішення Ради суддів України, які стосуються ймовірних звернень до Президента України та народних депутатів України".
У Раді суддів наголосили, що всі звернення до президента, представників законодавчої та виконавчої гілок влади приймаються виключно після обговорення членами Ради.
"Тільки після цього можна говорити і писати про те, що саме цей документ відображає офіційну позицію Ради суддів України та суддівського самоврядування загалом. Отже, проєкт рішення, який був опублікований у ЗМІ не є затвердженим документом, що пройшов через обговорення та голосування Радою суддів України", - йдеться в повідомленні.