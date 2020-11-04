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Рада суддів не змогла обговорити ситуацію з КСУ - не зібрався кворум

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Рада суддів не змогла обговорити ситуацію з КСУ - не зібрався кворум
Рада суддів України через відсутність кворуму не змогла провести позачергове засідання, на якому збиралася висловити позицію щодо подій навколо Конституційного Суду України.

Про це повідомляє пресслужба Ради суддів, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 4 листопада 2020 року, Рада суддів України планувала провести позачергове засідання з тим, щоб висловити позицію суддівського самоврядування стосовно подій, які відбуваються навколо Конституційного Суду України. Засідання Ради не відбулося через відсутність кворуму", - йдеться в повідомленні.

У Раді суддів зазначили, що "окремі ЗМІ вже опублікували проєкт рішення Ради суддів України, які стосуються ймовірних звернень до Президента України та народних депутатів України".

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У Раді суддів наголосили, що всі звернення до президента, представників законодавчої та виконавчої гілок влади приймаються виключно після обговорення членами Ради.

"Тільки після цього можна говорити і писати про те, що саме цей документ відображає офіційну позицію Ради суддів України та суддівського самоврядування загалом. Отже, проєкт рішення, який був опублікований у ЗМІ не є затвердженим документом, що пройшов через обговорення та голосування Радою суддів України", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Некто Максим
    Судейская Народная Республика.
  • Vasilij VG
    Саботаж и круговая порука.
  • Шрек Баблокат
    если Совет Судей не смог собраться и обеспечить кворум, значит это недееспособный орган, которые не может выполнять государственные функции.. следовательно, этот состав "Совета Судей, и должен быть автоматический расформирован, и три дня на формирование нового состава.. все..
    Эти судебные шлюхи и диверсанты, задобали!!!
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