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Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи"

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Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи"
Мер Києва Віталій Кличко одужав після коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час онлайн брифінгу, який сьогодні провів вже з робочого місця.

Зазначається, що до цього Кличко лікувався вдома на самоізоляції і працював дистанційно.

"Радий повернутися до активної роботи. Мій тест на коронавірус - негативний. І почуваюся я добре", - сказав Віталій Кличко.

Про те, що Кличко захворів на COVID-19, стало відомо 24 жовтня. Він не голосував на місцевих виборах.

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Топ коментарі

  • Наталья Киенко
    Рада за Виталия, Киеву нужен энергичный и здоровый мэр.
  • Вольф Ларсен
    Может лучше умный? Кличко вылечился от COVID-19: "Рад вернуться к активной работе" - Цензор.НЕТ 3199
  • Шрек Баблокат
    Кличко вылечился от COVID-19: "Рад вернуться к активной работе" - Цензор.НЕТ 5770
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