Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи"
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Мер Києва Віталій Кличко одужав після коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час онлайн брифінгу, який сьогодні провів вже з робочого місця.
Зазначається, що до цього Кличко лікувався вдома на самоізоляції і працював дистанційно.
"Радий повернутися до активної роботи. Мій тест на коронавірус - негативний. І почуваюся я добре", - сказав Віталій Кличко.
Про те, що Кличко захворів на COVID-19, стало відомо 24 жовтня. Він не голосував на місцевих виборах.