Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи"

Мер Києва Віталій Кличко одужав після коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час онлайн брифінгу, який сьогодні провів вже з робочого місця.

Зазначається, що до цього Кличко лікувався вдома на самоізоляції і працював дистанційно.

"Радий повернутися до активної роботи. Мій тест на коронавірус - негативний. І почуваюся я добре", - сказав Віталій Кличко.

Про те, що Кличко захворів на COVID-19, стало відомо 24 жовтня. Він не голосував на місцевих виборах.

Також читайте: Вакциновані проти грипу рідше потрапляють до лікарні та реанімації з COVID-19, - американські вчені