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Рубан про стрибок захворюваності на COVID-19 у Києві: "Далі буде ще більше"

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Рубан про стрибок захворюваності на COVID-19 у Києві: "Далі буде ще більше"
Захворюваність на коронавірус COVID-19 у Києві пов'язана із ситуацією загалом по країні. Найближчим часом захворюваність лише зростатиме.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів глава Держспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, стрибок захворюваності в Києві був прогнозованим.

"Далі буде ще більше. Цифри залежать від організаційних заходів. Сьогодні ми повинні дивитися не на виявлені та лабораторно підтверджені випадки, а на цифру випадків середньої тяжкості і кількість важких випадків. Сьогодні ці показники високі, але не такі критичні, як можна говорити", - зазначив Рубан.

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"Залишиться Київ ще в "помаранчевій" (зоні. - Ред.), але за таких змін може вже потрапити найближчим часом у "червону" зону, а зростання триватиме, це природно", - вважає Рубан.

Зазначимо, раніше стало відомо, що в Києві вперше виявили понад 800 нових випадків COVID-19.

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