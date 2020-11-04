Штаб Байдена відповів на заяву Трампа про "перемогу": "Неприхована спроба позбавити американців демократичних прав"

У штабі Джо Байдена відреагували на передчасну заяву президента Трампа про перемогу на виборах.

Про це повідомляє ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

Глава штабу Джен О'Меллі Діллон сказала, що заява Трампа про легітимність ще не підрахованих бюлетенів "обурлива, безпрецедентна і помилкова".

"Це було обурливо, бо це неприкрита спроба позбавити американських громадян демократичних прав", - сказала вона.

"Це було безпрецедентно, тому що ніколи раніше в нашій історії президент Сполучених Штатів не намагався позбавити американців права голосу на національних виборах", - додала Діллон.

Вона додала: "Дональд Трамп не вирішує результат цих виборів. Джо Байден не вирішує результат цих виборів. Результат цих виборів вирішує американський народ. І демократичний процес повинен і буде тривати до їх завершення".

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