COVID-19: Київ посилює контроль за дотриманням заходів безпеки в громадському транспорті

Київ підсилює контроль за дотриманням заходів безпеки в комунальному громадському транспорті. Зокрема, в метро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн брифінгу.

"Київ посилює контроль за дотримання заходів безпеки в комунальному громадському транспорті. Зокрема, в метро. Якщо в наземному транспорті зараз більше дисципліни. І пасажири, в основному, дотримуються маскового режиму. То в метрополітені багато людей нехтують правилами безпеки. Тому ми, силами муніціпальної охорони, посилюємо контроль. І без масок в метро пасажирів не впускатимуть!" - наголосив Кличко.

Він пояснив, що такі заходи - перш за все задля безпеки самих пасажирів. Бо найбільше випадків інфікування, за висновками фахівців, відбувається саме в громадському транспорті.

"І я прошу всіх не нехтувати правилами. І дотримуватися їх!" - наголосив Віталій Кличко.

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