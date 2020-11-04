КС збирається визнати земельну реформу неконституційною, - проєкт рішення

Конституційний Суд України від 2 листопада розглянув на закритому засіданні питання конституційності земельної реформи. КС прийняв за основу проєкт рішення з цього питання.

Автор проєкту рішення, суддя Конституційного Суду Сергій Сас, передав текст проєкту виданню "Дзеркало тижня", інформує Цензор.НЕТ.

У проєкті рішення йдеться, що " земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси у межах її території, природні ресурси виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу були визнані об’єктами права власності й основним національним багатством Українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади".

Суб'єктами права власності на землю, згідно з проєктом рішення КС, не можуть бути іноземці, особи без громадянства та міжнародні організації.

КС вважає, що право власності українців на землю є абсолютним, незмінним, і тому не може бути обмежений будь-якими законами України, діями органів державної влади або органів місцевого самоврядування.

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У проєкті рішення зазначено, що держава зобов’язана забезпечити кожному громадянину України можливість використання землі на праві власності на засадах соціальної справедливості, верховенства права, захисту права власності і господарювання, рівності суб’єктів права власності перед законом.

Автор проєкту, суддя Сас, вважає, що саме документ його авторства, а не скасування електронного декларування, - справжня причина конституційної кризи.

Про протести під будівлею КС він висловився так: "пікетники з шашками і фаєрами 3 години відпрацьовували під стінами суду свій заслужений заробіток в 100 грн за годину (прошу вибачення перед тими, хто прийшов на мітинг з волі серця)".