Держава має передбачити в Бюджеті-2021 часткове фінансування зеленої енергетики, – Центр Разумкова

Держава має передбачити в державному бюджеті на 2021 рік фінансування 20% виробленої зеленої електроенергії в країні протягом наступного року, як це передбачено чинним від 1 серпня Законом України №810-ІХ.

Про це в ході дискусії щодо проблем боргів перед зеленими інвесторами розповіла провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Світлана Чекунова.

Вона зазначила, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг порахувала прогнозний обсяг генерації зеленої електроенергії в 2021 році, а Міністерство енергетики затвердило ці розрахунки. "Відповідно, такі видатки мають бути передбачені, а Верховна Рада повинна це підтримати", - сказала Чекунова.

Разом з тим вона зазначила, що проблеми розрахунків за зелену електроенергію дуже непокоять іноземних інвесторів, оскільки умови підписаного "зеленого" меморандуму з Кабміном, та навіть законодавство, яке передбачає погашення боргів не виконується.

Як повідомлялося, в червні профільні асоціації зеленої енергетики і Кабінет міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою прийнятого в липні Верховною Радою закону №810-IX (вступив в силу 1 серпня).

Документ передбачав зниження "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС - на 7,5% вже c серпня 2020 року. Натомість уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року цілий суму боргу (22,4 млрд грн). 40% від цієї суми Гарпок повинен погасити вже в четвертому кварталі 2020 го. Закон передбачає, що 20% виробленої зеленої електроенергії в Україні має оплачуватися з бюджету.

Станом на початок листопада, за даними "Гарантованого покупця" за вересень сплачено близько 60% зеленої електроенергії, за 20 днів жовтня - всього 7%. При цьому зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Денису Шмигаль з заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язання по погашенню боргів перед ними. За даними з судових реєстрів, вже більше 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати. 29 жовтня представники посольств Канади, Норвегії та Литви відмовлятимуть інвесторів від вкладень в Україну з-за створеного владою фінансової кризи в "зеленій" енергетиці, а також тиску на інвесторів.