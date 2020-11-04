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Зеленський звільнив Трофімова з посади заступника голови ОП і призначив своїм позаштатним радником

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Зеленський звільнив Трофімова з посади заступника голови ОП і призначив своїм позаштатним радником
Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офіс Президента. Трофімов призначений радником глави держави (поза штатом).

Відповідні укази опубліковано на офіційному сайті президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звільнити Трофімова Сергія Володимировича з посади першого заступника керівника Офісу Президента України відповідно до поданої ним заяви", - йдеться в указі глави держави від 4 листопада, повідомляється на сайті президента.

Іншим указом Зеленський призначив Трофімова своїм радником (поза штатом).

В Офісі президента Трофімов відповідав за регіональну політику.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Зеленский уволил Трофимова с должности замглавы ОП и назначил своим внештатным советником - Цензор.НЕТ 9843
  • Sophia-Maria Duglass
    Вообще надо выгнать этого любителя мацковской секты

    Он ещё и на Новинского ( ОПЗЖ) начал работать втихаря И СТУЧАТЬ Зеленский уволил Трофимова с должности замглавы ОП и назначил своим внештатным советником - Цензор.НЕТ 7217
  • Sophia-Maria Duglass
    Прямо в сердце Киева - в религиозном учреждении "Введенский монастырь" Московского патриархата публикуют молитву за "русских витязей". Но их прихожанин - глава СБУ Иван Баканов до сих пор молчит. Об этом говорится в материале проекта "СтопРеванш"
    "Этот монастырь не скрывает абсолютно украинофобскую и промосковскую сущность, и глава СБУ откровенно признается, что он является прихожанином этого монастыря - в среде МП этот монастырь уже в шутку называют Свято-Бакановский. Вслед за главой СБУ туда по такой обычной малороссийской традиции потянулись и командиры СБ рангом ниже", - говорит эксперт по вопросам религии Андрей Ковалев.
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