Я був в одній із найбільших в'язниць Ломбардії, де сиділи засуджені за тяжкі злочини: мене помістили на поверх з обмеженими правами, - Марків

Український нацгвардієць Віталій Марків розповів, якими для нього були 3,5 року, що він провів в ув'язненні в Італії.

Про це розповів український нацгвардієць Віталій Марків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Перебування у тюрмі – це окремий урок. Коли ти втрачаєш усе і залишаєшся ні з чим, починаєш звертати увагу на ті речі, яких раніше не помічав. На Майдані я навчився цінувати жертовність, ту волю і наснагу, яку проявляв український народ, не зважаючи на перешкоди. На сході України, на війні, я навчився цінувати чоловічу дружбу. Йдеться про моїх побратимів, які попри все не залишили мене в тюрмі, писали мені листи, були готові приїхати і свідчити на суді. Це давало мені надію, що я не один. Я звернуся до грецької міфології – або зі щитом, або на щиті – ми своїх не залишаємо. Я був упевнений у побратимах, що вони мене не залишать чи на полі бою, чи у в’язниці", - розповів Марків.

"Якщо говорити про італійське законодавство, то теоретично людина вважається невинною до третьої стадії її засудження. Та насправді це не так. Як тільки ти переступаєш поріг в’язниці, то усе – твої права, ким ти був – стає другорядним. І входити у ці рамки для людини дуже важко. Особливо цивільним. Для військового трохи по-іншому, ми звикли до дотримання правил, виконання наказів, дисципліни. Я був в одній із найбільших тюрeм Ломбардії, там сиділи засудженні за тяжкі злочини, мене помістили на поверх з обмеженими правами", - додав він.

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"День у тюрмі залежить від самої людини, тото, як ти сам собі його організуєш. Починаєш свій вільний час пристосовувати до тамтешніх умов. Буду відвертим, чого не бракує у тюрмі, так це вільного часу. І альтернатива така: або ти мусиш себе чимось зайняти, або просто дуріти. Мені забороняли ходити в бібліотеку. Усі книжки, які я там читав, я отримував завдяки моїй дружині Діані та моїм рідним. Вони передавали мені різну літературу, і на патріотичну тематику теж. Я прочитав Василя Шкляра "Чорний ворон". Шкляр мені сподобався як письменник. Ще я підтримував фізичну форму, щоб відповідати образу військовослужбовця", - додав Марків.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.