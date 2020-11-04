За 100 днів перемир'я на Донбасі загинули троє українських військовослужбовців, 11 зазнали поранень і травм, - заступник командувача ОС Бондар

Порівняно з попереднім періодом кількість втрат Об'єднаних сил зменшилася більш ніж у 14 разів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник командувача Об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар.

За інформацією штабу Об’єднаних сил, кількість загиблих та поранених військовослужбовців Збройних Сил України від безпосередніх бойових дій у районі проведення ООС за період з 27 липня по 4 листопада 2020 року становила 14 військовослужбовців (безповоротних — 3, санітарних — 11), а за аналогічний період до запровадження цього режиму — 197 військовослужбовців (безповоротних — 17, санітарних — 180).

"Противник продовжує удосконалювати фортифікаційне обладнання своїх позицій, зокрема і з прихованим просуванням в напрямку підрозділів Об’єднаних сил, — сказав Бондар, — зазначена тактика дій російсько-окупаційних військ супроводжується постійним веденням розвідки, у тому числі із широким застосуванням безпілотних авіаційних комплексів, засобів радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби російського виробництва".

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За його словами, з метою врегулювання безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях представниками української сторони Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню негайно надається інформація до Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі для вжиття відповідних заходів реагування. За словами генерал-майора Богдана Бондаря, на даний час такі дії з боку української сторони демонструють свою ефективність.

"Не зважаючи на провокації з боку російсько-окупаційних військ, Об’єднані сили дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню, в готовності до виконання визначених завдань за призначенням. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається складною, але контрольованою", - йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.