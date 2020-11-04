Законопроєкт Разумкова - найшвидший вихід із ситуації з е-декларуванням: завтра його розгляне ВР, - "слуга народу" Янченко

У Верховній Раді буде підтримка законопроєкту голови ВР Дмитра Разумкова, який відновлює електронні декларації та кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ нардепка "Слуги народу" Галина Янченко, передає Цензор.НЕТ.

"За антикорупційного законодавства, я думаю, що найшвидший вихід - це законопроєкт Разумкова. Вчора його антикорупційний комітет підтримав, я головувала на цьому засіданні, і думаю, що вже завтра його розгляне весь депутатський корпус. І я думаю, що цей законопроєкт буде проголосований, причому з доволі серйозною підтримкою в залі", - сказала Янченко.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, бо для нього немає необхідних 226 голосів.

Глава фракції СН Арахамія називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського.