Нині немає юридичних підстав для розпуску парламенту, але не відкидаю, що вони можуть з'явитися, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук каже, що зараз немає юридичних підстав для розпуску Верховної Ради, проте вони можуть з'явитися.

Про це Кравчук сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Юридичних підстав нині немає (для розпуску парламенту. - Ред.). Тому що вони чітко прописані: якщо немає коаліції 30 днів, немає Кабінету Міністрів ... Чи можуть вони з'явитися в майбутньому? Звичайно, я не відкидаю, що можуть за певних обставин. У будь-якому випадку, в основі має бути нормальна робота Верховної Ради. Якщо Верховна Рада перестане ухвалювати важливі, правильні закони, якщо її робота буде заблокована - тоді так, це, очевидно, може бути або тригером, або початком цього процесу", - сказала Кравчук.

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Нагадаємо, Зеленський днями припустив можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає законопроєкт про КС.