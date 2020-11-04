"Батьківщина" не підтримуватиме Держбюджет-2021 у першому читанні, - Власенко

У фракції "Батьківщина" заявили, що не підтримуватимуть у першому читанні проєкт Держбюджету на 2021 рік.

Про це сказав у коментарі журналістам нардеп "Батьківщини" Сергій Власенко, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Позиція фракції така. Цей бюджет є повністю продовженням бюджетної політики Порошенка. Нічого не змінилося. Соціального вектора бюджету немає, вектора, спрямованого на захист людей, немає, вектора захисту бізнесу немає, вектора захисту освіти немає, вектора захисту медицини немає. Бюджет побудований знову тільки на запозиченнях, а не на перекритті контрабандних потоків, детінізації української економіки, знову немає нормального росту соціальних стандартів, знову є зростання ціни на газ, знову є, по суті, заморожування зарплат і пенсій. Звичайно, такий бюджет не має права на життя. "Батьківщина" не підтримуватиме. Ми опозиційна політична сила, ми не можемо голосувати за бюджет, тим більше, що він абсолютно суперечить нашим ідеологічним принципам", - сказав Власенко.

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