Новини • Бюджет-2021

"Батьківщина" не підтримуватиме Держбюджет-2021 у першому читанні, - Власенко

153076
"Батьківщина" не підтримуватиме Держбюджет-2021 у першому читанні, - Власенко
У фракції "Батьківщина" заявили, що не підтримуватимуть у першому читанні проєкт Держбюджету на 2021 рік.

Про це сказав у коментарі журналістам нардеп "Батьківщини" Сергій Власенко, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Позиція фракції така. Цей бюджет є повністю продовженням бюджетної політики Порошенка. Нічого не змінилося. Соціального вектора бюджету немає, вектора, спрямованого на захист людей, немає, вектора захисту бізнесу немає, вектора захисту освіти немає, вектора захисту медицини немає. Бюджет побудований знову тільки на запозиченнях, а не на перекритті контрабандних потоків, детінізації української економіки, знову немає нормального росту соціальних стандартів, знову є зростання ціни на газ, знову є, по суті, заморожування зарплат і пенсій. Звичайно, такий бюджет не має права на життя. "Батьківщина" не підтримуватиме. Ми опозиційна політична сила, ми не можемо голосувати за бюджет, тим більше, що він абсолютно суперечить нашим ідеологічним принципам", - сказав Власенко.

Також читайте: Комітет Ради завершив підготовку Держбюджету-2021 до першого читання, - "слуга народу" Арістов

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Elvic Vic
    "Рвать жопу" это когда Ющ истерил за газ Фирташки , а потом в 2010 бегал и топил за Дурбэлыка Гуцуловича Протиусиха ...
    Когда одне называли енакиевского Птеродактеля пустым местом . а других у этого гопника были на подхвате . Вот тогда Пепа рвал по-настоящему жопу , бо министерство ему Пахло выделил хлебное и жирное ...

    Представляешь , память , шо такое настоящая память ?!
    И когда ещё помнишь слова покойного Александра Зинченко про "любых друзив" ... и попытку прихватизировать пару домов на Печерске известным мистером-Шоко !
  • 5 копійок
    Юльку-варовку вбили в голову лохторату риганали і це засіло там назавжди.
  • Elvic Vic
    Пока шо , результаты на местных выборах :

    Самовисуванці : 3125 мандатов

    СЛУГИ : 1510 мандатов

    Батьківщина : 1137 мандатов
    ЖОПа : 851 мандатов
    ПЕС : 621 мандатов .
    Голос : 46 мандатов (это те , шо орут на всех углах про свои успехи "Батьківщина" не підтримуватиме Держбюджет-2021 у першому читанні, - Власенко - Цензор.НЕТ 747 ) .

    Кстати и выбранных меров у Батькивщины в 1.8 раз больше , чем у ЕС .
    И в областных центрах в Сумах почти 100% проходит (44% против 14% в первом туре) мэр от Батькивщины .
    У ЕС нет ниодного лидера в оластных центрах , который первый .

    Просто когда у тя 2 канала , а у ЖОПЫ три , а у слух Плюсы с Пинчуковским ICTV -- то можно так подать , шо мол в Украине только три партии мощные ...

    А выборы ещё в ту раду в 2019 показали , шо "Батькивщина" на 3-м мест , а ПЕС на чётвёртом , а не как рейтинги двали (наоборот) .

    И вот терь местные выборы и "результаты на табло" !!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини