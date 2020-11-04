Ми зараз не запроваджуватимемо локдаун цілої країни, але у разі погіршення ситуації вдамося до жорстких заходів, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд поки не збирається запроваджувати локдаун. Утім, погіршення ситуації з коронавірусом змусить владу вдатися до більш жорстоких обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив на засіданні уряду.

За його словами, країни світу запроваджують повний локдаун, але Україна поки цього робити не буде.

"Всі ми бачимо, що країни Європи закриваються на повторний жорсткий локдаун, Франція, Німеччина, Велика Британія, Чехія вже запровадили жорсткі обмеження. При тому, що це країни з дуже потужними медичними системами і ресурсами. Ми зараз не маємо наміру йти цим шляхом, запроваджувати локдаун цілої країни, але, якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це, фактично, змусить уряд вдатися до більш жорстких обмежень", - заявив він.

Як повідомлялося раніше, в Україні можуть запровадити карантин "вихідного дня". У МОЗ не відкидають такої можливості.

Зазначимо також, що за минулу добу підтвердили 9524 нові випадки коронавірусу.

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