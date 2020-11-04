Новини • Боротьба з коронавірусом

Ми зараз не запроваджуватимемо локдаун цілої країни, але у разі погіршення ситуації вдамося до жорстких заходів, - Шмигаль

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Ми зараз не запроваджуватимемо локдаун цілої країни, але у разі погіршення ситуації вдамося до жорстких заходів, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд поки не збирається запроваджувати локдаун. Утім, погіршення ситуації з коронавірусом змусить владу вдатися до більш жорстоких обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив на засіданні уряду.

За його словами, країни світу запроваджують повний локдаун, але Україна поки цього робити не буде.

"Всі ми бачимо, що країни Європи закриваються на повторний жорсткий локдаун, Франція, Німеччина, Велика Британія, Чехія вже запровадили жорсткі обмеження. При тому, що це країни з дуже потужними медичними системами і ресурсами. Ми зараз не маємо наміру йти цим шляхом, запроваджувати локдаун цілої країни, але, якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це, фактично, змусить уряд вдатися до більш жорстких обмежень", - заявив він.

Як повідомлялося раніше, в Україні можуть запровадити карантин "вихідного дня". У МОЗ не відкидають такої можливості.

Зазначимо також, що за минулу добу підтвердили 9524 нові випадки коронавірусу.

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Топ коментарі

  • ALEX SUROVV
    Правильно. Еще рано. Вот когда с каждой квартиры будут труп выносить то тогда можно вводить локдаун. Дебилы
  • Siera-Zulu
    Погіршеня ситуаціі буде 100%.
    Приклад: місто Олешки, Херсонська область. Будівельний супермаркет «33 квпдратних метра». Найбільший та єдиний на весь район. Ніхто, підкреслюю, НІХТО із співробітників не носить маску. Охорона, касири - ніхто. Відвідувачі - носять маски на власний розсуд. Тобто процентів 10.
    На моє зауваження охоронець заинуватитив мене що я п'яний і зараз він «нажме кнопку».
    Дзвоню по всім урядовим, обласним та місцевим гарячим лініям. Не працюють або робот посилає по замкнутому колу. У місцевого мера ніякоі лініі зв'язку взагалі нема - записуйтесь на прийом. В обласному управліні охорони мені сказали що ... вони карантином не займаються. Що????
    Дзвоню в поліцію. Там зацікавились. Через годину передзвонив місцевий дільничий, та запропонував мені власноруч зняти фото та відео порушень в супермаркеті та вислати йому на Вайбер.
    Це якийсь епічний ПИЗДЕЦЬ!!! Всім насрати, влада геть нічого не робить, населення - безнадійні ідіоти.
    Я не думаю що десь ситуіція краща.
    Готуємось до зорсткогт локдауну
  • Kamate Kaora
    Вы - зеленые дегенераты. Когда по всей Украине было сотня больных Ковидом то запустили локдаун. Когда их сотни тысяч вы говорите о локдауне. Ляшко каждую неделю повышает лимит больных при которых ожесточат карантин. Начал кажись с шести тысяч в день, потом восемь, двенадцать, шестнадцать, двадцать... Тупее правительства в Украине еще не было.
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