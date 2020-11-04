Кабмін погодив звільнення голів ОДА в Одеській, Івано-Франківській та Сумській областях, - Шмигаль
"Хотів порушити ще одну важливу тему, яка стосується ефективності роботи голів облдержадміністрацій. Сьогодні відбудеться погодження низки кадрових рішень в Одеській, Івано-Франківській і Сумській областях. Президент Володимир Зеленський не раз наголошував, що немає касти недоторканних, і якщо чиновник показує неякісну та неефективну роботу, не дотягує - будуть кадрові зміни. І сьогодні вони будуть", - сказав він на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.
Зокрема, уряд погодив укази президента про звільнення Максима Куцого з посади голови Одеської ОДА, Віталія Федоріва - з посади голови Івано-Франківської ОДА та Романа Грищенка - з посади голови Сумської ОДА.