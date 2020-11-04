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Рада не змогла відтермінувати запровадження касових апаратів для спрощенців

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Рада не змогла відтермінувати запровадження касових апаратів для спрощенців
Верховна Рада не змогла відтермінувати запровадження касових апаратів для фізичних осіб-підприємців до 2022 року. Відповідний законопроєкт №4313 за основу підтримали лише 212 нардепів за 226 необхідних.

Направлення законопроєкту на повторне перше читання підтримали 254 депутати, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначимо, вчора в Раду внесли законопроєкт №4313, який має відтермінувати запровадження в Україні обов'язкових касових апаратів для ФОП. Впровадження РРО планувалося відтермінувати до наступного року.

У тексті законопроєкту пропонувалося дозволити не використовувати касові апарати платникам єдиного податку другої - четвертої груп незалежно від виду діяльності, якщо їхній річний дохід не перевищує мільйон гривень.

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Якщо ж річний дохід ФОП перевищує мільйон гривень, то для них використання касових апаратів є обов'язковим.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Зебилы должны страдать!!! Еще бы таксистов заставить иметь аппараты Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для "упрощенцев" - Цензор.НЕТ 9509
  • Bogdan_
    Зато хоть поржем! Хуже не будет!
  • Роман с камнем
    Чудова новина для ФОПів - касові апарати будуть ЗЕЛЕНОГО КОЛЬОРУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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