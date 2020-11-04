Богдан: Слава Богу, що Національну гвардію не вийшло підкорити президенту
1321841
Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан заявив про те, що він не шкодує про збереження Нацгвардії під контролем МВС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП "Андрій Богдан: Вони шукають, де був системний збій на виборах. Ребята, системний збій - це ви".
"У мене ж був там конфлікт з Аваковим, про Національну гвардію, так само, як у Ющенка був, так завжди було, що міліція-поліція була у міністра внутрішніх справ, а гвардія була у президента. Тоді це внутрішні війська називалося, ну так воно було", - зазначив Богдан.
За його словами, він говорив: "Володимире Олександровичу, а раптом Майдан? А хто нас захищати буде? УДО? 2000 осіб. Чи хто?" Так слава Богу, що не вийшло. Добре, що у мене не вийшло з Нацгвардією!"
Нагадаємо, минулого року президент Володимир Зеленський пропонував Верховній Раді вивести Національну гвардію з підпорядкування МВС.