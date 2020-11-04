Україна через рішення КС може не отримати цього року $2,2 млрд від міжнародних партнерів. Для держави це критична необхідність, - Марченко

Рішення Конституційного Суду ставить під загрозу співпрацю України і Світового банку. В результаті Україна може втратити 2,23 мільярда доларів.

Про це в колонці заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає пресслужба Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.

"Держбюджет буде виконаний повністю за умови отримання $6.2 млрд запозичень від офіційних кредиторів. Тобто наразі маємо фіскальний розрив у $3.5 млрд, який маємо профінансувати. Країна не може собі дозволити втратити ці кошти. Тож раджу не спекулювати на згаданій темі. Скажу лише, що для держави це критична необхідність", - заявив Марченко.

Він зазначив, що за оцінкою керівної ланки Світового банку, рішенням КСУ Україна порушує свої зобов'язання за програмою про багатосекторну позику на політику розвитку (DPL).

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"Це ставить під загрозу всі проєкти Банку з Україною. Загалом, йдеться про 2,23 млрд доларів", - написав Марченко.

За словами міністра, Україна ризикує в 2020 році втратити два транші Міжнародного валютного фонду по 700 мільйонів доларів, а також 600 млн євро в рамках допомоги Євросоюзу і 350 млн дол. - від Світового банку. (В сумі $ 2,45 млрд. - Ред.) У 2021 році Україна може втратити ще 1,5 мільярда дол. від МВФ, 600 млн євро від ЄС і 350 млн дол. від Світового банку.

"Наприклад, вже майже готовий до висновку проєкт з МБРР про протидію в Україні COVID-19 обсягом $ 300 млн в рамках програми "Модернізація системи соціальної підтримки населення України". Переговори щодо підписання заплановано на 16 листопада, а схвалення Бордом Світового Банку - на 11 грудня. Втім, через рішення КСУ ці питання заблоковані", - розповів міністр.

"Розвиток в Україні антикорупційної інфраструктури - ключова умова всіх міжнародних фінансових програм, починаючи з 2014-го. Тому зараз існує ризик вимог дострокового повернення виділених коштів. Це - близько $10,7 млрд від МВФ і 2,2 млрд євро від ЄС", - резюмував Марченко.

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