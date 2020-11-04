Новини • Боротьба з коронавірусом

Камбін виділив із Фонду боротьби з COVID-19 один мільярд гривень на закупівлю 2 млн швидких тестів, - Шмигаль

154422
Камбін виділив із Фонду боротьби з COVID-19 один мільярд гривень на закупівлю 2 млн швидких тестів, - Шмигаль
Уряд України планує закупити 2 мільйони швидких тестів на коронавірус. Для цього з Фонду боротьби з COVID-19 виділили ще 1 мільярд гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, швидкі тести дозволять отримувати результат вже через кілька годин.

"Ще 1 млрд грн було виділено з Фонду боротьби з коронавірусом на тести. Йдеться про закупівлю 2 млн швидких тестів, при використанні яких результат можна отримати через кілька годин. Це рішення одне з багатьох, які ми щотижня приймаємо для підтримки нашої медичної системи" , - сказав Шмигаль.

Прем'єр також зазначив, що урядом було виділено 600 млн гривень для забезпечення лікарняних ліжок киснем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми зараз не запроваджуватимемо локдаун цілої країни, але у разі погіршення ситуації вдамося до жорстких заходів, - Шмигаль

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що в Україні додадуть нові методи діагностики коронавірусу. Використовуватимуть метод ПЛР і швидкі тести для виявлення антигену. При цьому за допомогою швидких тестів хочуть проводити до 1 мільйона тестувань на місяць.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
    500 грн. за один тест? Это что, означает что какая-то зелёная сволочь купит виллу где-нибудь в Италии???
  • Loh Oh
    По самым скромным расчётам.
  • ALEX SUROVV
    Я представляю какой дербан идет денег с етого ковид-фонда. Никто же и никогда не проверит какие, сколько и куда ети все *тесты* ушли. Бери сколько хочешь и списывай любые цифры
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини