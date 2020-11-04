На Львівському безпековому форумі формуватимуть стратегію поведінки в Чорному морі

9 листопада розпочнеться Львівський форум 2020 року - щорічне міжнародне експертне подія в сфері міжнародної безпеки. Форум в цьому році відбудеться 9-14 листопада у форматі онлайн-марафону, на якому замість звичного обміну думками, експерти спробують вийти на спільні рішення.

Як віднайти втрачені цінності міжнародного світового порядку? Чи може нова модель співпраці між країнами Чорного моря стати захистом від подальшої агресії Росії в регіоні? Чи може захист людської інформаційної ідентичності стати новою спільною цінністю? На всі ці питання шукатимуть відповідь експерти під час цьогорічного Львівського безпекового форуму.

"Львівський безпековий форум залишається унікальним майданчиком, здатним творити нові сенси і знання. За три роки роботи форум згенерував цілу низку ідей, якими послуговуються експерти, журналісти та політики. Цьогоріч говоримо про безпеку крізь призму цінностей. І я переконана, що ця дискусія народить несподівані, але практичні рішення", - зазначила співголова Львівського безпекового форуму, екс-віце-спікер українського парламенту Оксана Сироїд.

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Коротко про програму цьогорічного форуму:

9 листопада - говоримо про те, чи є виклики 2020 унікальними для людства, і що з людського досвіду нам знадобиться для подолання наслідків.

10-11 листопада - говоримо про безпекову модель для Чорноморського регіону. Будуть представники з усіх країн регіону (крім Росії). Модератори: генерал-лейтенант (у відставці), колишній командувач Сухопутних військ США в Європі та співголова Львівського безпекового форуму Бен Ходжес та головний редактор видання UA: Ukraine Analytica Ганна Шелест.

12 листопада - публічне інтерв‘ю генерала Бена Ходжеса про результати роботи їхньої групи. Своєрідний креш-тест життєздатності напрацьованих рекомендацій.

13-14 листопада - моделюємо інструменти для захисту від інформаційного свавілля.

Незважаючи на те, що учасники не зможуть фізично приїхати до Львова для участі у форумі, організатори запрошують усіх бажаючих до участі, адже теми, що обговорюватимуться стосуються не лише експертів та політиків, але і звичайних громадян. В рамках он-лайн марафону можна послухати міжнародних та українських експертів, поставити запитання та отримати відповіді щодо актуальних тем.

Ознайомитись детальніше з програмою та спікерами Lviv Security Forum, а також зареєструватися для участі можна на сайті форуму: https://www.lvivsecurityforum.org/