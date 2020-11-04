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Рада просить Кабмін підготувати дендропарк "Софіївка" для внесення до списку ЮНЕСКО

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Рада просить Кабмін підготувати дендропарк "Софіївка" для внесення до списку ЮНЕСКО
Верховна Рада звернулася до Кабінету Міністрів України з приводу здійснення заходів, спрямованих на внесення Національного дендрологічного парку "Софіївка" Національної академії наук України до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та його розвиток.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідну постанову № 4047 проголосували 277 народних депутатів.

В ухваленій постанові Верховна Рада дала рекомендації Кабінету Міністрів і Національній академії наук України про необхідність створити сучасну туристичну інфраструктуру, завершити реконструкцію і будівництво об'єктів на території парку "Софіївка" для внесення його до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як наголошується в пояснювальній записці, потрапити до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО означає отримати додаткові гарантії збереження та цілісності парку, підвищення туристичного престижу і впізнаваності за межею міста Умань, де розташований парк, і держави Україна.

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