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Кабмін призначив Абромавичуса членом наглядової ради Ощадбанку за квотою Зеленського

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Кабмін призначив Абромавичуса членом наглядової ради Ощадбанку за квотою Зеленського
Кабінет Міністрів України на засіданні в середу ухвалив рішення ввести ексміністра економіки Айвараса Абромавичуса до наглядової ради державного Ощадбанку (Київ) за квотою президента замість Юрія Храмова.

Згідно з текстом проєкту, оприлюдненого на сайті Кабміну, президент України Володимир Зеленський листом від 12 жовтня №01-01 / 383 вніс подання до Кабміну щодо припинення повноважень Храмова і призначення Абромавичуса, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Абромавичус в 2014-2016 рр. очолював Міністерство економічного розвитку України, в липні 2019 року обіймав посаду голови наглядової ради держконцерну "Укроборонпром", до складу якого був введений за місяць до того також указом Зеленського, а з 30 серпня 2019 року по початок жовтня 2020 року працював генеральним директором "Укроборонпрому".

Читайте: Зеленський планує призначити Абромавичуса до наглядової ради "Ощадбанку", - "слуга народу" Дубінський. ДОКУМЕНТ

Ощадбанк заснований в 1991 році. Його єдиним власником є ​​держава.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 вересня 2020 року розміром загальних активів Ощадбанк посідав 2-ге місце (271,68 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в країні банків.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Довалив Укробонпром, тепер от за Ощадбанк взявся..
  • WerwolfSity
    Знову крісло з лавою переплутали Кабмин назначил Абромавичуса членом набсовета Ощадбанка по квоте Зеленского - Цензор.НЕТ 3997 Кабмин назначил Абромавичуса членом набсовета Ощадбанка по квоте Зеленского - Цензор.НЕТ 3937
  • Дід Трохим
    Будучи мажоритарним акціонером «Сбербанка» (Росія) АБРОМАВИЧУС співпрацює з найбільшими російськими корпораціями«Газпром» і «РусГідро».
    Хоча у Айвараса Абромавічуса є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
    Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
    Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
    Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
    Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
    Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
    Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
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