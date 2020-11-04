Суд у справі МН17: Захист обвинувачуваного Пулатова хоче допитати "багатьох експертів", які робили висновки про "Бук"

У судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах відбувається чергове судове засідання у справі МН17.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, інформує Цензор.НЕТ.

Слово взяв захист одного з чотирьох обвинувачених, підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова і зазначив, що хоче допитати багатьох експертів щодо проведених ними досліджень, зокрема виявлених елементів, що свідчать про збивання МН17 "Буком". А також експертів, які робили доповіді та висновки щодо типу та місця запуску ракети. Адвокати Пулатова заявили, що бачать неточності, тому хочуть допитати багатьох експертів.

Також захист підкреслив, що є питання щодо експертизи вилучених уламків. Адвокати зазначили, що було важко отримати фрагменти із зони конфлікту. Також на місці трагедії побувало багато людей, тому все це могло привести до пошкодження уламків. І саме тому захист хоче допитати багатьох експертів. Нідерландська прокуратура матиме слово в суді вже завтра.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

31 серпня в Нідерландах стартувала третя сесія судового процесу у справі збитого у небі над Донбасом літака рейсу МН17.

15 жовтня Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі.

У відповідь міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що шкодує про рішення Москви.