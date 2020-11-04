Трофімова звільнили за провал регіональної політики. Це спроба перебудувати "на марші" команду президента, - Подоляк

Звільнення Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу Президента України варто розглядати не як невдоволення або покарання, а більше як спробу перебудувати "на марші" команду президента Володимира Зеленського напередодні інших, більш серйозних викликів.

Так вважає радник керівника ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я б сказав, що зараз ми підійшли до такого собі своєрідного вододілу. Ми закінчили один період і втягуємося в інший. Період більш жорсткий і більш конфліктний. Очевидно, що між державою як управлінськими інститутами і місцевими органами влади немає належної конструктивної комунікації. Немає виразного і перспективного діалогу. А це неправильно. Зрозуміло, що президент хоче мати максимально ефективних операційних менеджерів з ключових напрямів. Регіональна політика - це ж теж найважливіша президентська вертикаль. Сергій Трофімов якоюсь мірою недовибудував цю вертикаль. Тому і сталося звільнення", - сказав Подоляк у коментарі агентству.

Він повідомив, що попередньо є кілька кандидатів на регіональний напрям в Офісі президента, але пріоритетною, на його думку, все-таки є кандидатура нинішнього заступника глави ОП Кирила Тимошенка.

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"Він точно в матеріалі. У нього вже вибудовані зв'язки з губернаторами і мерами. Він постійно в інспекційних поїздках по регіонах. І, звичайно ж, у першого заступника ключовим функціоналом все одно залишиться саме регіональна тематика. Це вкрай важливо", - підкреслив радник керівника ОП.

Раніше президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу президента.

Іншим указом Зеленський призначив Трофімова своїм радником (поза штатом).

В Офісі президента Трофімов відповідав за регіональну політику.