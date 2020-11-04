Вибори в Чернігові: Атрошенка переобрано мером, до міськради проходять п'ять партій. ІНФОГРАФІКА

Чинний мер Чернігова Владислав Атрошенко обраний на другий термін. Його партія здобула більшість місць у міськраді.

Про це повідомляє "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

Атрошенко набрав 77,49% або 62 937 голосів виборців на місцевих виборах. У 2015 році він також виграв, балотуючись від "БПП".

Партія Атрошенка "Рідний дім" отримала більшість депутатських мандатів у міській раді. За політсилу міського голови проголосували 58,05% виборців і вона здобула 26 місць у міськраді. Також до ради пройшли "Слуга народу" (7,92%, 4 депутати), "Наш край" (7,49%, 4 депутати), "ОПЗЖ" (6,83%, 4 депутати), "Євросолідарність" (6,16%, 4 депутати).

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