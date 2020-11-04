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Постпреди країн ЄС схвалили пакет санкцій щодо Білорусі, Лукашенко у списку, - Йозвяк

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Постпреди країн ЄС схвалили пакет санкцій щодо Білорусі, Лукашенко у списку, - Йозвяк
Комітет постійних представників країн ЄС узгодив у середу черговий санкційний пакет за фальсифікацію результатів виборів у Білорусі і застосування насильства до демонстрантів.

Про це повідомив журналіст радіо "Вільна Європа" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС щойно дали "зелене світло" на заморожування активів і заборону на видачу віз Лукашенкові і 14 іншим білорусам. Буде опубліковано в "Офіційному журналі" ЄС у п'ятницю", - написав він у "Твіттер".

Дипломатичне джерело в інститутах Євросоюзу підтвердило "Интерфаксу", що 6 листопада очікується постанова Ради ЄС, а також, ймовірно, публікація юридичних актів в "Офіційному журналі" ЄС.

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Топ коментарі

  • майкл бом 2c607f23
    Вы уже просрали Майдан в 2019,выбрав Зелю...и даже память Небесной Сотни просрали.73% подкуйловников исполнили просьбу куйло"россия будет вести диалог с любым президентом в Украине....кроме Порошенко".СЕБЕ НЕ ЛГИ....зебил=предатель Украины и брат лаптеногих.Вам уже зеля с ермаками-медведчуками свои болт на голову положил...где твой Майдан,где ваши патриоты.Одна Маруся Зверобой змагается.Понты вы ходячие.
  • ан пав
    Поэтому наверно и включили его в санкции за ту мелочь которой постоянно на росийе происходит. А )(уйло хоть и наворотил поболее, а ему всегда рады в ЕС, никаких санкций и даже по его Толи просьбе, толи указанию с его холопов санкции снимают.
  • майкл бом 2c607f23
    C какого перепуга народу на Европу обижаться...на себя надо обижаться,что сами в гавно 26 лет наступили.Они и так делают,что могут.И вашего Зелю бы до кучи туда еще.
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