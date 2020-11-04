Зеленський зустрівся з Марківим: Радий, що у нас на службі є такі військовослужбовці. ФОТОрепортаж

Відразу після прильоту на батьківщину нацгвардієць Віталій Марків поїхав на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.

Зустріч відбулася в Офісі Глави держави в дуже теплій атмосфері. Президент поцікавився самопочуттям Віталія Марківа і подробицями перебування у в'язниці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Ви - молодець. Я вас вітаю, дуже приємно зустрітися. Я вважаю, що це дійсно спільна перемога, і перш за все - перемога України на міжнародному рівні. Круто, що у нас такі бійці. Все, що було в наших силах, ми робили" , - сказав Володимир Зеленський.

"Дякую, пане Президенте. Ваша підтримка була для мене головним знаком - не тільки як для громадянина України, а й військовослужбовця, Головнокомандувач є, він турбується і своїх не залишає. Для мене це було дуже важливо і приємно", - зазначив Віталій Марків.

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Нацгвардієць розповів, що дуже задоволений рішенням апеляційного суду міста Мілана. Віталій Марків додав, що в ув'язненні він багато писав і читав, особливо вивчав історію України.

"Кожен малюнок, кожен лист, який мені прислали, я зберіг і привіз з собою. Це рішення - перемога всієї команди, а перш за все - правди і справедливості", - зазначив Віталій Марків.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що Віталій Марків є студентом Національної академії внутрішніх справ.

Глава МВС зазначив, що нацгвардієць повинен пройти медичну реабілітацію та хоче продовжити кар'єру військовослужбовця.

Президент також оцінив силу духу Віталія Марківа.

"У вас високі моральні якості, і я радий, що у нас на службі є такі військовослужбовці. Ви - приклад для багатьох", - підкреслив Володимир Зеленський.