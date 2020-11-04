Новини • Агресія Росії проти України

Зеленський зустрівся з Марківим: Радий, що у нас на службі є такі військовослужбовці. ФОТОрепортаж

18150108
Відразу після прильоту на батьківщину нацгвардієць Віталій Марків поїхав на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.

Зустріч відбулася в Офісі Глави держави в дуже теплій атмосфері. Президент поцікавився самопочуттям Віталія Марківа і подробицями перебування у в'язниці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Ви - молодець. Я вас вітаю, дуже приємно зустрітися. Я вважаю, що це дійсно спільна перемога, і перш за все - перемога України на міжнародному рівні. Круто, що у нас такі бійці. Все, що було в наших силах, ми робили" , - сказав Володимир Зеленський.

"Дякую, пане Президенте. Ваша підтримка була для мене головним знаком - не тільки як для громадянина України, а й військовослужбовця, Головнокомандувач є, він турбується і своїх не залишає. Для мене це було дуже важливо і приємно", - зазначив Віталій Марків.

Зеленський зустрівся з Марківим: Радий, що у нас на службі є такі військовослужбовці 01

Також читайте: Україна готується відстоювати невинність Марківа в касаційному суді Італії, - Денісова

Нацгвардієць розповів, що дуже задоволений рішенням апеляційного суду міста Мілана. Віталій Марків додав, що в ув'язненні він багато писав і читав, особливо вивчав історію України.

"Кожен малюнок, кожен лист, який мені прислали, я зберіг і привіз з собою. Це рішення - перемога всієї команди, а перш за все - правди і справедливості", - зазначив Віталій Марків.

Зеленський зустрівся з Марківим: Радий, що у нас на службі є такі військовослужбовці 02

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що Віталій Марків є студентом Національної академії внутрішніх справ.

Глава МВС зазначив, що нацгвардієць повинен пройти медичну реабілітацію та хоче продовжити кар'єру військовослужбовця.

Зеленський зустрівся з Марківим: Радий, що у нас на службі є такі військовослужбовці 03

Президент також оцінив силу духу Віталія Марківа.

"У вас високі моральні якості, і я радий, що у нас на службі є такі військовослужбовці. Ви - приклад для багатьох", - підкреслив Володимир Зеленський.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Garry Grant
    С Антоненко когда встретится и покается?
  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Спасибо, господин Президент. Ваша поддержка была для меня главным знаком - не только как для гражданина Украины, но и военнослужащего, Главнокомандующий есть, он беспокоится и своих не оставляет. Для меня это было очень важно и приятно", - отметил Виталий Маркив."

    Источник: https://censor.net/ru/p3229075

    Про оставленного умирать солдата Журавля Маркиву еще не рассказали, похоже.
  • Герхард
    Попиарился мудель ватный...

    Итальянский суд Маркива оправдал, а украинский суд по указке Зеленского держит в тюрьме Дугарь, Кузьменко и Антоненко.

    С Сариком хай встречается ублюдок криворожский.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини