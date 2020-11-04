ВР дозволила депутатам відправляти звернення не тільки в паперовому, а й в електронному вигляді
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.
Зазначається, що закон спрямовано на розширення можливості реалізації права народного депутата на звернення зокрема в електронній формі, а також має на меті забезпечити швидший, якісніший і об'єктивніший розгляд депутатських звернень.
Законом встановлено, що депутатське звернення може бути направлено як у паперовому, так і в електронному вигляді способом, передбаченим чинним законодавством.
Відповідно до закону, повідомлення про результат розгляду депутатського запиту направляється в паперовій або електронній формі (згідно з формою, в якій внесено депутатський запит) з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронні довірчі послуги".
Законом встановлено, що "орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення, зобов'язані протягом 10 днів від дня його одержання розглянути і надати народному депутату відповідь з питань, які порушуються в депутатському зверненні. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк, його повідомляють про це офіційним листом із викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів від дня його отримання".
Відповідно до Закону, "Відповідь на депутатський запит або лист про продовження строку розгляду депутатського звернення направляється народному депутату в паперовій або електронній формі (згідно з формою, в якій направлено депутатське звернення) з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронні довірчі послуги".
Відповідні зміни внесено до ст. 16 Закону України "Про статус народного депутата України".