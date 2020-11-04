Розмір допомоги на ремонт та обслуговування протезів учасникам АТО/ООС збільшили більш ніж на 100 тис.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.
"Сьогодні на черговому засіданні уряд врегулював питання забезпечення протезно-ортопедичними виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями і технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, і спеціальними виробами для занять спортом учасників АТО/ООС, які втратили функціональні можливості кінцівок", - сказано в повідомленні.
Також Кабмін визначив терміни видачі дорогих виробів (протези нижніх кінцівок - заміна через 6 років, протези верхніх кінцівок - через 5 років).
Крім того, можна буде вести технічне обслуговування впродовж терміну експлуатації вищезазначених виробів, і збільшити граничні розміри грошової допомоги на їх ремонт і технічне обслуговування (зі 150 до 200 розмірів прожиткового мінімуму).