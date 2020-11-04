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Влада Швейцарії залучить армію для боротьби з COVID-19

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Влада Швейцарії залучить армію для боротьби з COVID-19
Влада Швейцарії в середу ухвалила рішення задіяти армію для надання допомоги медичним службам, які ведуть боротьбу з поширенням коронавірусу в країні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Федеральна рада вирішила надати допомогу сфері громадської охорони здоров'я, задіявши до 2,5 тис. військових", - сказано в комюніке, опублікованому за підсумками засідання уряду Швейцарії.

Зазначається, що військовослужбовці працюватимуть у лікарнях, а також проводитимуть тестування населення на COVID-19 і за необхідності здійснюватимуть транспортування хворих.

Під час першої хвилі коронавірусу в країні швейцарська армія займалася доставкою населенню мільйонів масок.

У жовтні у Швейцарії прискорився темп поширення COVID-19. Загалом від початку пандемії в Швейцарії виявили приблизно 192 тис. випадків зараження коронавірусом, померли 2,5 тис. осіб.

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Топ коментарі

  • Pavel Preobrazhenskiy
    У меня шуба заворачивается когда читаю такие опусы. И где вам таких откапывают только?
    Давай остановим всю страну, давай воспользуемся этим рычагом и обвиним каждого, что он боле и заражают друг друга! Веришь в вирус? Маски не проблема? Ну тогда нацепи два намордника и давись углекислым газом. Посади свою систему дыхания и тебе "хваленый ковид" покажется цветочками. Но вам же дурачью от страха заклинивает логическое мышление!.
  • dfasf sdfsdfs
    Треба і в нас закривати школи: в класах нема третини учнів. Слава Богу, що діти легше переносять ковід ніж дорослі, але ж вони, заражаючись в переповнених класах, а зараз мінімум вентиляції бо холодно, несуть вірус додому до батьків, до бабусів та дідусів. Також дуже багато дітей помічаю в транспорті, часто без масок. Крім дистанційної освіти треба запускати більше електричок і збільшити кількість вагонів. Контролювати масочний режим в транспорті. Запровадити не космічні, а реальні штрафи, якщо платиш на місці - дешевше ніж тебе оформлять через поліцію. Перший штраф - 200 грн ( 100 для пенсіонерів та дітей), 400 - другий (200 відповідно) і 1000 грн - третій (500 ). Далі - кримінальна відповідальність і штраф 5000 грн.
  • Паравоз
    Думал из пушки по коронавирусу ...
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