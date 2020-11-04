Другий тур виборів мера 15 листопада відбудеться в чотирьох містах, 22 листопада - в семи, - ЦВК

Повторне голосування (так званий другий тур) на виборах міського голови в декількох обласних центрах і великих містах України відбудеться 15 і 22 листопада, повідомляє Центральна виборча комісія.

"Поки всі активно стежать за виборами в Америці, хочемо нагадати, що виборчий процес в Україні триває досі. З інформації, яку ми отримали сьогодні, повторне голосування вже призначили в 9-ти областях. Голосування відбудеться 15 і 22 листопада", - йдеться в повідомленні ЦВК на сторінці в соцмережі Facebook у середу, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з інфографікою Центрвиборчкому, 15 листопада другий тур виборів мера відбудеться в Луцьку (Волинська обл.), Краматорську (Донецька обл.), Кам'янець-Подільському (Хмельницька обл.) і Сумах.

22 листопада виборці повинні визначитися з міськими головами в Слов'янську (Донецька обл.), Дрогобичі (Львівська обл.), Ужгороді (Закарпатська обл.), Броварах (Київська обл.), Полтаві, Львові та Рівному.

Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Результати повинні бути встановлені не пізніше ніж на 12-й день після дня голосування, тобто до 6 листопада включно.

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