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У Києві під час продажу 50 тис. фальшивих доларів затримано двох чоловіків, - ДБР. ФОТО

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У Києві правоохоронці затримали групу, яка продавала підроблені 100-доларові банкноти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У Києві під час продажу 50 тис. фальшивих доларів затримано двох чоловіків, - ДБР 01

До правоохоронних органів надійшла інформація про те, що в Києві діє злочинна група, яка поставляє і продає підроблені грошові знаки, зокрема стодоларові банкноти нового і старого зразків.

3 листопада було проведено оперативну закупку зазначеної валюти, в результаті якої затримали двох осіб при спробі збуту 50 тис. підроблених доларів США. Ще 10 тис. доларів з ознаками підробки виявили під час обшуку автомобіля затриманих.

У Києві під час продажу 50 тис. фальшивих доларів затримано двох чоловіків, - ДБР 02

Також дивіться: Затримано одесита, який виготовляв фальшиві гроші номіналом 500 і 200 грн, - прокуратура. ФОТО

У Києві під час продажу 50 тис. фальшивих доларів затримано двох чоловіків, - ДБР 03

Зараз вирішується питання про повідомлення особам про підозру і обрання щодо них запобіжного заходу. Санкція ч. 3 ст. 199 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Слідчі ДБР перевіряють причетність до скоєння злочину співробітників правоохоронних органів.

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Топ коментарі

  • Маркиз
    Фальшивые доллары... Фальшивые митинги... Фальшивая власть...
    В Киеве при продаже 50 тыс. фальшивых долларов задержаны двое мужчин, - ГБР - Цензор.НЕТ 7015

    Традиционно проплаченный, "пенсионеры за уплату налогов всеми барыгами".

    https://ibigdan.livejournal.com/25830518.html
  • Марк Ролевский
    "....задержаны двое мужчин,,,, Без женщины такие дела необходятся. Видимо женщина все это придумала и отпечатала на формате печати вафельной, сахарной и шоколадной бумаге. Изображения изготавливаются на профессиональном оборудовании, с использованием только пищевых расходных материалов компании Modecor. В Киеве при продаже 50 тыс. фальшивых долларов задержаны двое мужчин, - ГБР - Цензор.НЕТ 3165
  • Джони Ток
    Выборы в СШа, терракт в Вене и Франции, диверсия КСУ, акция чтобы не платить налоги, кому же это выгодно, что бы бюджет был пустой, и кризис, подрывается обороноспособность, а на фронте о планируется отвод в 4 точках, а Кравчук задвигает что с Россией можно договорится, а баксы левые с кудава завезли, какие предположения, америкосам их отдать они всё расскрутят
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