Конституційний Суд ще не виніс рішення щодо конституційності земельної реформи, - пресслужба
Про це повідомляє пресслужба Конституційного Суду, інформує Цензор.НЕТ.
У КС повідомили, що справу про конституційність земельної реформи мали розглядати 29 вересня, але за клопотанням представника президента України в КС перенесли розгляд.
"У понеділок, 2 листопада, на закритій частині пленарного засідання Суд розглядав справу за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України. Рішення Суду у цій справі не ухвалювалося. Її розгляд буде продовжено на одному з наступних пленарних засіданнях Суду", - сказано в повідомленні.
Суд звертається до політиків, громадських активістів та ЗМІ з проханням надавати достовірні та перевірені відомості з метою донесення до громадськості лише правдивої інформації. Дата і час розгляду зазначених справ буде оприлюднена на офіційному вебсайті КС.
Раніше суддя Конституційного Суду Сас оприлюднив проєкт постанови, який земельна реформа визнається не відповідає Конституції України.