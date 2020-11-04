Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль

У цю п'ятницю, 6 листопада, Кабмін представить аудит за майже 30 років незалежності України.

Про це в Facebook написав глава уряду Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ґрунтовний та детальний аналіз економічної діяльності за всі ці роки вже показав, що Україна не реалізувала свого потенціалу. Цей документ наочно продемонструє, за рахунок чого кожна з галузей могла здійснити прорив та чому недоотримала значні фінансові ресурси.

Ми почали реалізовувати курс на відновлення країни та використання всіх наявних можливостей для розвитку держави. І один із кроків — ухвалення "бюджету можливостей". Можливостей для розвитку людського капіталу, для промисловості, для малого та середнього бізнесу", - запевняє Шмигаль.

Читайте також: Ми зараз не запроваджуватимемо локдаун цілої країни, але у разі погіршення ситуації вдамося до жорстких заходів, - Шмигаль

Серед ключових пріоритетів цього проєкту бюджету прем'єр-міністр називає:

Медицина та освіта. На медичну систему плануємо виділити рекордну суму в 156 млрд грн, що на 27,5 млрд грн більше, ніж у 2020 році. На освіту так само піде рекордна кількість коштів — 174 млрд грн. Це на 34 млрд більше, ніж у 2020 році.

Зростання мінімальної зарплати з 1 січня до 6000 грн і з 1 липня до 6500 грн.

Фінансування програми Президента "Велике будівництво" зросте на 16% та складе рекордні 150 млрд грн. Буде відремонтована та побудована рекордна кількість доріг — 7 тисяч кілометрів.

Зростання соцвиплат: рекордні 324 млрд грн.

Рекордний рівень підтримки бізнесу через програми кредитування – 12 млрд грн.

"Ми прогнозуємо, що наступного року значні державні інвестиції та підтримка бізнесу дадуть змогу економіці швидко відновлюватися. І разом з аудитом країни представимо економічну візію до 2030 року. Це те, чого дуже потребує Україна для економічного прориву. У нас амбітна ціль, і в нас є потенціал для її досягнення", - упевнений Шмигаль.