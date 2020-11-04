Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Окупанти відкривали вогонь поблизу Гнутового і Новолуганського, а в районі Шумів збито ворожий безпілотник, - штаб ООС

358817
Окупанти відкривали вогонь поблизу Гнутового і Новолуганського, а в районі Шумів збито ворожий безпілотник, - штаб ООС
Російські збройні сили і їх найманці тричі від початку доби порушили домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації і її найманці порушили поблизу населеного пункту Новолуганське, застосувавши автоматичний гранатомет. Недалеко від населеного пункту Гнутове противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Крім того, в районі населеного пункту Шуми зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування. Українські військовослужбовці, застосувавши стрілецьку зброю, збили ворожий безпілотник", - сказано в повідомленні.

У штабі зазначили, що українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню.

Читайте також: 100 днів перемир'я на Донбасі: ворог не припиняє провокації, але кількість обстрілів зменшилася в 5,5 раза

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими захисниками", - сказано в повідомленні.

Окупанти відкривали вогонь поблизу Гнутового і Новолуганського, а в районі Шумів збито ворожий безпілотник, - штаб ООС 01

Окупанти відкривали вогонь поблизу Гнутового і Новолуганського, а в районі Шумів збито ворожий безпілотник, - штаб ООС 02

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Опять огонь не прицельный Оккупанты открывали огонь у Гнутова и Новолуганска, а в районе Шумов сбит вражеский беспилотник, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9576 . "Перемирие" Зеленского продолжается
  • Люцифер
    Ну вот, еще на один день ближе к победе над оккупантом.
    Главное - не стрелять, и от такой наглости укропов орки сами застрелятся.
  • Порохобандерівець
    Та ось ще чотири населених пункти подаруємо, вони зрозуміють який Вовік хороший і буде мир, дружба, жвачка.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини