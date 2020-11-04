Марцінків вдруге став мером Івано-Франківська

Руслан Марцінків вдруге переміг на виборах на посаду міського голови Івано-Франківська.

Дані про те, як голосували жителі громади, повідомив голова міської ТВК Андрій Петрик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Чинний мер Руслан Марцінків набрав 84,78 % (67 050 голосів). На другому місці - Петро Шкутяк, у нього 7,05 % (5 576 голосів). За ним іде Наталія Сербин з 3,56 % (2 817 голосів).

Видання зазначає, що Руслан Марцінків народився в місті Бобровиця Чернігівської області у 1979 році. Має дві вищі освіти: інженер-економіст та магістр державного управління.

З 2005-го року працював в Івано-Франківській міській раді помічником заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, також головою постійної комісії з питань молодіжної політики, розвитку фізкультури та спорту Івано-Франківської облради (2006–2010 рр.).

У 2007-2010 роках очолював осередки "Пласту" в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

З листопада 2010 року — секретар Івано-Франківської міської ради, депутат Івано-Франківської міськради.

У 2015 році Руслана Марцінківа обрали міським головою Івано-Франківська.

Руслан Марцінків - автор висловлювання: "Гей не може бути патріотом". Про це він заявив під час "Маршу за життя та сімейні цінності" в Івано-Франківську у 2016-му році: "Перед виборами мене в ефірі телеканалу "1+1" запитали: чи може бути гей патріотом? Я сказав, що ні. Патріотом може бути тільки християнин, справжній патріот — той, хто вірить в Бога".

Автор ідеї встановити пам'ятник Степанові Бандері у Конотопі до Дня Незалежності.

У квітні 2020 року на оперативній нараді Марцінків дав доручення вивезти ромів з Франківська на Закарпаття. На це відреагували українські і міжнародні організації із захисту прав людини. Невдовзі МВС відкрило справу.

У 2016 на Марцінківа відкрили справу про адміністративне порушення - міський голова не оприлюднив інформацію про купівлю автомобіля Skoda Octavia на сайті НАЗК. Того ж року Марцінків не повідомив про конфлікт інтересів, оскільки на міському конкурсі грантів, що виділялися з міського бюджету, не проінформував, що у конкурсі бере участь організація його дружини Оксани Марцінків. Організація була визнана переможцем. Про це порушення було складено протокол.

У 2017 році справи закрили через закінченняя строків давності накладення адміністративного стягнення.

У травні 2020-го МВС відкрило справу через заяву Марцінківа про виселення ромів. Ще одну справу відкрили через роботу міських ринків у період карантину.