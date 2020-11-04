Штаби Трампа і Байдена впевнені в перемозі своїх кандидатів

У передвиборчому штабі президента США Дональда Трампа заявили, що впевнені, що їхній кандидат домігся переобрання. Штаб Джо Байдена заявив, що він "на шляху до президентства".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми довіряємо нашим даним, нашим підрахункам ... Якщо порахувати всі законно подані голоси, то видно, що президент переможе", - сказав представник штабу Трампа.

У штабі Байдена заявили, що їхній кандидат "на шляху до президентства". Зокрема, на думку передвиборчого штабу кандидата в президенти від демократів, Байден переможе у Вісконсині і Мічигані, що відкриє йому дорогу до перемоги. Офіційні підсумкові дані з цих штатів ще не надходили.

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